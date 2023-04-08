В Москве похоронили Z-блогера Татарского

Венки, кувалда от Пригожина и почётный караул у гроба: в Москве с военными почестями похоронили Z-блогера Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), погибшего 2 апреля при взрыве в питерском кафе.

На церемонии прощания с т.н. "военкором" побывали депутаты Госдумы и представители самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Несколько минут на Троекуровском кладбище провёл и глава ЧВК "Вагнер".

Татарский призывал к "полному уничтожению Украины", оправдывал убийства мирных жителей и удары по гражданской инфраструктуре.

26-летней Дарье Треповой предъявлены обвинения в терроризме, ей грозит пожизненное заключение. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в России в связи с убийством Татарского.