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Россия

В Москве похоронили Z-блогера Татарского

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Блогера Татарского похоронили с воинскими почестями, безопасность на кладбище обеспечивал спецназ.
Блогера Татарского похоронили с воинскими почестями, безопасность на кладбище обеспечивал спецназ.   -  Авторское право  ALEXANDER NEMENOV/AFP
 Alexander Kazakevich

Венки, кувалда от Пригожина и почётный караул у гроба: в Москве с военными почестями похоронили Z-блогера Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), погибшего 2 апреля при взрыве в питерском кафе. 

На церемонии прощания с т.н. "военкором" побывали депутаты Госдумы и представители самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Несколько минут на Троекуровском кладбище провёл и глава ЧВК "Вагнер". 

Татарский призывал к "полному уничтожению Украины", оправдывал убийства мирных жителей и удары по гражданской инфраструктуре. 

26-летней Дарье Треповой предъявлены обвинения в терроризме, ей грозит пожизненное заключение. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в России в связи с убийством Татарского.

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