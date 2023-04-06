Встреча Путина и Лукашенко в Кремле

Euronews

«Приняли решения по всем вопросам» — так заявил белорусский президент Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран в Москве встретились в рамках «Высшего госсовета Союзного государства». Переговоры продолжались до поздней ночи. В то же время конкретный перечень тем стороны так и не раскрыли.

Ранее было объявлено, что Россия разместит на территории Беларуси часть своего ядерного арсенала. По словам Владимира Путина, хранилища тактического ядерного оружия на белорусской территории могут быть готовы уже к июлю.

При этом Александр Лукашенко по итогам переговоров заявил, что всё ядерное оружие мира «нужно собрать в одну кучу и уничтожить».

Также Владимир Путин в четверг встречался в Кремле с руководителями аннексированных Россией украинских регионов. Российский президент отметил, что задача российских войск — отодвинуть линию соприкосновения с ВСУ на такое расстояние, чтобы они не могли угрожать артобстрелами Луганску и Донецку.