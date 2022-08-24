Папа римский о смерти Дарьи Дугиной: "Невинные платят за войну!"

Выступая перед собравшимися на общей аудиенции в Ватикане, папа римский Франциск призвал к скорейшему мирному решению конфликта в Украине. Он в частности отметил:

Я вновь обращаюсь к Господу с мольбой о мире для возлюбленного украинского народа, который вот уже 6 месяцев переживает ужас войны. Я надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги для прекращения войны и предотвращения риска ядерной катастрофы в Запорожье. Папа римский Франциск

Папа Франциск призвал к молитве за погибших в войне детей и тех, кто пострадал от гибели на войне солдат с обеих воюющих сторон:

Я думаю о детях: так много погибших, так много беженцев, многие из них - здесь. Так много раненых, так много украинских детей и русских детей, которые стали сиротами. Сиротство не имеет национальности. Папа римский Франциск

Понтифик не забыл упомянуть в своём молитвенном обращении и убитую в Подмосковье публицистку Дарью Дугину, автомобиль которой был подорван 20 августа с помощью заложенной под него бомбы. Дочь философа-националиста Александра Дугина скончалась на месте. Ей было 29 лет. Неизвестно, являлась ли мишенью непосредственно она или её отец, который должен был ехать вместе с ней, но в последний момент пересел в другой автомобиль.

Я думаю о той бедной девушке, взорванной бомбой, подложенной под сиденье её машины в Москве. Невинные платят за войну, невинные. Давайте задумаемся над этой реальностью и скажем друг другу, что война - это безумие, а те, кто наживается на войне и торговле оружием, - бандиты, убивающие человечество. Папа римский Франциск

Таким образом, папа Франциск косвенно призвал у борьбе с военным лобби и торговцами оружием, крупнейшими среди которых сегодня являются США, Россия, Франция, Германия и Испания.