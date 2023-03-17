Россия, Иран и Китай проводят военные учения в Аравийском море

В Аравийском море начались совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана.

Маневры под названием "Морской пояс безопасности-2023" проходят в районе порта Чахбехар в Исламской Республике Иран.

Среди принимающих участие в учениях кораблей — российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и средний морской танкер "Кама". Также участвуют эскадренный миноносец военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Нанжинг", иранские фрегаты "Саханд" и "Джамаран", корвет "Баяндор" и другие корабли.

В рамках морского этапа учений участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, выполнят артиллерийские стрельбы как днем, так и в ночное время. Также будет отработан эпизод по освобождению захваченного судна, оказание помощи судам, терпящим бедствие в море и ряд других задач.

Это уже вторые военно-морские маневры, проводимые Россией и Китаем в этом году. В прошлом месяце они проходили у берегов Южной Африки с участием южноафриканских военно-морских сил. В ходе учений отрабатываются военно-морские возможности, артиллерийские учения и имитация освобождения захваченных судов.