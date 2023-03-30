Международный Суд ООН частично удовлетворил иск Тегерана против США по делу об иранских активах

Международный Суд ООН признал незаконной заморозку США части активов Ирана и потребовал выплатить компенсацию Тегерану. Суд постановил, что вопрос, связанный с суммой компенсации, должен быть решен сторонами в течение 24 месяцев. Если этого не произойдет, за это возьмутся судьи.

Кирилл Геворгян, председательствующий судья: "Суд пришел к выводу, что США нарушили обязательствам по статье четыре, параграф один Договора о дружбе".

Иск Тегерана удовлетворен частично – вердикт суда не касается замороженных средств Центрального банка Исламской Республики Иран. В отношении этого вопроса суд постановил, что не обладает необходимой юрисдикцией.

В 2016 году Верховный суд США отказал Центробанку Ирана в возвращении двух миллиардов долларов из замороженных активов. Суд постановил, что эта сумма должна пойти американским семьям, чьи родственники стали жертвами взрывов казарм миротворцев в Бейруте в 1983 году. Ответственность за них Вашингтон возложил на Иран.

В ответ Иран инициировал разбирательство в Международном суде ООН с требованием вернуть доступ к активам.