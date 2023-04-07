Израиль в ответ на ракетные атаки нанёс удары по целям в Южном Ливане

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Напряженность на Ближнем Востоке нарастает: в ночь с четверга на пятницу Израиль совершил обстрелы сектора Газа и южного Ливана. По заявлению властей еврейского государства, цели - это военные объекты и инфраструктура ХАМАС.

Израильские удары нанесены в ответ на ракетные обстрелы беспрецедентного масштаба с палестинской стороны после того, как рейды израильской полиции на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме вызвали волнения во всем арабском мире.

В четверг, в день иудейского праздника Песаха, десятки ракет были выпущены из Ливана по территории Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "заставить врагов Израиля (...) заплатить [за это] тяжелую цену".

Израильская армия заявляет, что ракетные обстрелы из Ливана несомненно были работой палестинских группировок, таких как ХАМАС или Исламский джихад. Ливанская армия сообщила утром, что обнаружила и обезвредила самодельную ракетную установку.

Израильские удары по южному Ливану происходят впервые с 2006 года. Один из ракетных ударов пришёлся на поле рядом с лагерем палестинских беженцев вблизи города Тира.

_ "Мы спали, все было хорошо. Это было прямо перед Сухуром*._ - рассказал житель Клейлеха Мухамед Абдельсатер. -Мама собиралась разбудить нас, чтобы мы поели, но как только мы услышали звук, мы вышли на улицу... и вот что произошло, но мы были на улице, слава аллаху, и никто не пострадал".

Представители ООН в Ливане призвали обе стороны конфликта прекратить насилие. Израиль и Ливан технически остаются в состоянии войны на фоне многочисленных взаимных обстрелов.

* последний прием пищи перед началом ежедневного поста Рамадан