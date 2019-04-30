Берлускони госпитализирован

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во вторник утром был экстренно госпитализирован в Милане. Об этом сообщают итальянские СМИ. По их данным, 82-летний экс-премьер находится в больнице Сан-Раффаэле, где в июне 2016 года ему проводили операцию на сердце. Причины его госпитализации официально не сообщаются, однако, по некоторой информации, в больницу Берлускони попал с острыми почечными коликами. Недавно политик проходил плановые обследования, и ничто не вызывало беспокойства о его здоровье. Ранее экс-премьер Италии выразил намерение баллотироваться в Европарламент.