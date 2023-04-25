Байден официально объявил, что будет баллотироваться на президентские выборы 2024 года

Euronews

Джо Байден объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года.

Ранее 80-летний глава Белого дома не один раз намекал, что планирует снова побороться за свой пост.

На сегодняшний момент в стане демократов у него нет ни одного серьезного соперника. Несмотря на это, как пишут СМИ, в рядах единомышленников кандидатуру Байдена восприняли без особого воодушевления.

Ему придется баллотироваться, рассказывая о том, как он может провести нас через эти трудные времена. Экономика стала лучше. Мы вышли из пандемии ковида, не полностью, но мы в гораздо лучшем положении. Уровень инфляции снижается, нас уважают по всему миру так, как раньше не уважали. Такого рода сигналы я ожидаю услышать от кандидата Байдена, и я думаю, что он может легко выдвинуть свою кандидатуру Уильям Хауэлл профессор американской политики, Чикагский университет

Теперь существует риск повторения его драматической схватки с Дональдом Трампом, главным претендентом на выдвижение кандидатом от республиканцев.

Но, похоже, американским избирателям такая перспектива не по душе; опросы показывают, что люди предпочли бы, чтобы ни один из них не выдвигал свою кандидатуру.