Какие страны ЕС судили своих лидеров?

Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявлены уголовные обвинения. Бывший лидер и нынешний кандидат в президенты от республиканцев в 2024 году не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых документов.

Обвинения связаны с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс во время президентской кампании Трампа в 2016 году.

Но даже несмотря на то, что Трамп первый лидер США, которому предъявлены уголовные обвинения, он вряд ли одинок на международной арене. Многие другие демократические государства преследовали своих нынешних или бывших лидеров.

По данным Axios, лидеры, покинувшие свой пост с 2000 года, были заключены в тюрьму или привлечены к ответственности как минимум в 78 странах, в том числе в Европе.

В Хорватии бывший премьер-министр Иво Санадер был признан виновным в коррупции и приговорен к 8 годам тюрьмы. В настоящее время он отбывает наказание

Во Франции двум бывшим президентам предъявили обвинения.

Первым стал Жак Ширак, в 2011 году он был осужден за коррупцию и приговорен к 2 годам условно. Он также был признан виновным в злоупотреблении служебным положением, злоупотреблении доверием и растрате во время своего пребывания на посту мэра Парижа.

Вторым был Николя Саркози: в 2021 году он был замешан в коррупции и торговле влиянием. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы, 2 из них условно, которые он в настоящее время обжалует.

В Германии это Кристиан Вульф. Бывший президент предстал перед судом после того, как его обвинили в получении услуг при исполнении служебных обязанностей, но в 2014 году его признали невиновным.

В Италии бывший премьер-министр Сильвио Берлускони был оправдан по обвинению во взяточничестве на трёх судебных процессах в 2021, 2022 и 2023 годах.

С момента прихода в политику в 1994 году на его счету более 30 уголовных дел.

В Португалии бывшему премьер-министру Жозе Сократешу были предъявлены обвинения в коррупции, но судья отклонил их в 2021 году, оставив в силе менее тяжкие обвинения в отмывании денег.

Но регион, где за последние два десятилетия больше всего стран преследовали своих бывших лидеров — это Латинская Америка. В Перу, например, все президенты, кроме одного, занимавшие этот пост с 1985 года, были арестованы или обвинены.