Трамп прибыл к прокурору

Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, он будет находится под стражей до предъявления ему обвинения.

Экс-президент США прошёл обязательные для всех подсудимых процедуры: отпечатки пальцев, фото анфас и в профиль, ответил на вопросы, назвав свои имя, фамилию, возраст и профессию.

Снимать в зале запрещено, поэтому фото и видео изнутри помещения не будет.

По словам адвоката бывшего президента, на него не будут надевать наручники (он находится под постоянной защитой Секретной службы США из-за своего статуса бывшего главы государства), а само слушание продлится всего несколько минут, в течение которых прокурор Манхэттена, демократ Элвин Брэгг зачитает обвинения - их, по просочившейся в СМИ информации, 33.

Ранее Трамп прибыл в Нью-Йорк из Флориды, теперь он первый в истории США экс-президент, которого арестовывали органы. Виновным себя магнат не признаёт.

Бывшего хозяина Белого дома, в который он стремится вернуться в 2024 году, обвиняют в махинациях - в частности, в том, что якобы в 2016 году он заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание деньгами от своей кампании.

С самого утра сторонники и противники Трампа обменивались ругательствами и оскорблениями перед судом, разделенные забором, установленным полицией Нью-Йорка, которая находится в боевой готовности, опасаясь действий бунтовщиков.

Сторонники Трампа пришли сюда с патриотическими символами, а некоторые - в костюмах супергероев. Их противники, вооружённые кастрюлями и другой кухонной утварью делали всё, чтобы их заглушить.

Магнат говорит, что он стал жертвой «охоты на ведьм», организованной демократами президента Джо Байдена, который якобы "украл его победу" на президентских выборах 2020 г. На сворей интернет-платформе Social Truth он назвал предстоящий процесс ложным и политически мотивированным.

Дональд Трамп находлится в центре нескольких других расследований, в частности, касательно его роли в нападении на Капитолий 6 января 2021 года.