Дональд Трамп приехал в Нью-Йорк за обвинениями

Euronews

Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк в понедельник днем и провел ночь в своем личном номере в Trump Tower, готовясь вместе со своими адвокатами к сегодняшнему выступлению в суде.

Ему готовятся предъявить обвинения в связи с его предполагаемой ролью в выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс. Трамп — первый в истории бывший президент США, против которого возбуждено уголовное дело.

Политик называл решение большого жюри присяжных в Нью-Йорке о предъявлении ему обвинений "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории".

Департамент полиции Нью-Йорка приведен в состояние повышенной готовности в преддверии судебного заседания в виду возможных уличных протестов сторонников и противников Трампа. При необходимости в ситуацию готовы будут вмешаться в общей сложности 36 000 полицейских.

Мэр Нью-Йорка предупредил людей о необходимости "вести себя прилично".

Наш призыв ясен и прост: контролируйте себя. Нью-Йорк — это наш дом, а не игровая площадка для вашего неуместного гнева. Мы — самый безопасный крупный город в Америке, потому что мы уважаем верховенство права в Нью-Йорке Эрик Адамс мэр Нью-Йорка

Точные обвинения, которые будут выдвинуты против Трампа, неизвестны, но его адвокаты уже заявили, что он не признает себя виновным. Сама по себе выплата Сторми Дэниелс не была незаконной, но она была записана как деловые расходы. Фальсификация деловой документации считается нелегальной в Нью-Йорке.

Ожидается, что бывший президент будет освобожден под залог и вернется в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде во вторник вечером, где он планирует выступить с речью.