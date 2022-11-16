Катар: что и где посмотреть в дни чемпионата

Катар принимает участников и болельщиков чемпионат мира по футболу, которым, помимо спортивных состязаний, удастся увидеть интереснейшие культурные и исторические грани города.

Карта Hayya

Знакомство с Дохой в дни чемпионата упрощает цифровая карта Hayya. Она универсальна, обеспечивает пропуск в страну на стадионы, а также бесплатный проезд по городу.

Ахмед Аль-Бинали из комитета по подготовке чемпионата и формирования наследия, призывает обзавестись новинкой.

"Самое главное — это именно бесплатный проезд. Вы можете свободно пользоваться метро, автобусами, любым общественным транспортом. Еще приложение Hayya позволяет оптимально планировать передвижение по городу, так что мы призываем всех его использовать, - рассказывает он. - Вы получите самую свежую информацию о состоянии транспорта, а также можете забронировать себе такси".

На такси, трамвае или пешком - любому гостю Дохи необходимо добраться до культового базара Souq Wakif. На этом оживленном рынке вы найдете все, что душе угодно - от специй до сувениров.

Из прошлого в будущее

Если Souq Wakif относит нас в прошлое, то находящийся поблизости квартал Мшейреб - это взгляд в будущее. Квартал признан одним из первых в мире проектов по устойчивому восстановлению внутригородских территорий. Взгляд в будущее характерен и для жемчужины в короне многочисленных музеев Катара - Музея исламского искусства, который открыл свои двери после масштабной реконструкции.

Музей исламского искусства. Euronews

Музей основан в 2008 году, его появление на набережной Дохи стало поворотным моментом для культурной жизни страны. 15 годами позже это полностью обновленное учреждение предлагает 18 галерей, посвященных исламскому искусству, истории и культуре.

"Музей исламского искусства сам по себе является важной туристической достопримечательностью, - отмечает Джулия Гонелла, директор. - Это невероятное произведение построено лауреатом Притцкеровской премии Йо Мин Пейем. Наш музей - одна из самых замечательных архитектурных жемчужин региона. Еще отмечу исключительность собранной коллекции, она действительно мирового уровня. Чтобы познакомиться с исламским искусством, нужно прийти именно сюда".

Напротив Музея исламского искусства находится не менее впечатляющий Национальный Музей Катара, спроектированный французом Жаном Нувелем. Здесь на площади в 40 тысяч квадратных метров рассказана вся история Катара, основные этапы эволюции от некогда малозаметного государства в регионе до сегодняшнего, играющего важную экономическую и культурную роль. Таня Аль Маджид, заместитель директора музея, рассказывает: "До открытия нефти в 1939 году население Катара жило кочевой жизнью. Летом в разгар сезоны добычи жемчуга люди приходили на побережье, а зимой уходили вглубь пустыни в поисках пастбищ для скота и воды".

Место встречи - культурная деревня

Следующий обязательный для посещения адрес - культурная деревня Катара, где художники, философы встречают в эти дни футбольных болельщиков. Здесь расположены многочисленные галереи, арт-площадки, здесь находится штаб-квартира группы Katara Studios, которая выпустила официальный саундтрек к чемпионату, а еще знаменитый амфитеатр, где проходит множество концертов и фестивалей.

Амфитеатр в культурной деревне. Euronews

Малика Аль Шраим, представляющая руководство культурной деревни, вспоминает: "Мы изначально думали о создании культурного центра, об импорте других культур и экспорте нашей собственной - через различные фестивали".

У чемпионата свой город

Катар принимает участников чемпионата не просто на новом стадионе - в новом городе. Лусаил, специально выстроенный к этом международному состязанию, расположен в 20 километрах к северу от центра Дохи.

Бертольд Тренкель, генеральный директор группы Qatar Tourism, рассказывает: " Десять лет назад на этом месте были только камни и песок. Теперь же у нас есть совершенно новая Вандомская площадь, роскошный, элитный торговый центр и, конечно, бульвар Лусаил. Люди сейчас буду много слышать о Лусаиле, после чемпионата мира по футболу это название будет известно всем".

В том числе и благодаря одноимённому стадиону, полностью подготовленному к проведению чемпионата наряду с 7 другими спортивными комплексами.

Футуристический пейзаж Лусаила. Euronews

Город, спроектированный около 20 лет назад, построен с использованием новейших технологий с акцентом на устойчивость и экологичность,

Эсмат Зайдан из университета Хамада бин Халифы, рассказывает о контексте развития этого проекта. "Лусаил – это название редкого цветка, который растет в этом регионе и считается настоящим этническим символом. Основатель современного Катара, шейх Джасим бин Мухаммед аль Тани, родился в Лусаиле, жил в Лусаиле и построил здесь замок, который в его время был центром управления страной. Столетие спустя правительство Катара начало разрабатывать планы по развитию Лусаила и превращению его в ультрасовременный город".

В архитектуре и организации пространства считываются традиционные для Катара формы и декоративные элементы. Лусаил спроектирован так, чтобы быть удобным для пешеходов. Он развивается как "умный город", управлением главных направлений его жизнедеятельности - безопасностью, транспортом, энергообеспечением - занимается современный диспетчерский центр.

"Мы заботимся о том, чтобы Лусаил стал "умным" городом, - рассказывает Халид Альхаммади, менеджер по управлению активами компании-застройщика Qatari Diar. - Для достижения этой цели было выдвинуто множество инициатив. Одна из них - легкий трамвай, он позволяет разгрузить автодороги. Мы побуждаем людей выбирать это средство передвижения!"

С наступлением ночи Лусаил превращается в развлекательную площадку. От шоу дронов до живой музыки и, конечно, фан-зон, которые открыты на протяжении всего чемпиона: город, построенный к спортивному турниру, стал сердцем футбольного праздника.