Муж Николы Стерджен задержан в рамках финансового расследования

Euronews

Муж бывшего первого министра Шотландии и экс-лидера Шотландской национальной партии Николы Стерджен Питер Мурелл задержан в рамках финансового расследования, сообщают британские СМИ. В заявлении полиции сообщается, что Мурелл был задержан "по подозрению в связи с ведущимся расследованием о финансировании и финансах Шотландской национальной партии.

До середины марта Мурелл занимал пост исполнительного секретаря партии, и ушел со своей должности на фоне скандала с информацией о ее численности.

Сама Стерджен объявила об оставке с поста первого министа Шотландии и лидера ШНП в феврале.