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Великобритания
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Муж Николы Стерджен задержан в рамках финансового расследования

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Scottish First Minister Nicola Sturgeon poses for the media with husband Peter Murrell, архивное фото
Scottish First Minister Nicola Sturgeon poses for the media with husband Peter Murrell, архивное фото   -  Авторское право  Scott Heppell/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
 Euronews

Муж бывшего первого министра Шотландии и экс-лидера Шотландской национальной партии Николы Стерджен Питер Мурелл задержан в рамках финансового расследования, сообщают британские СМИ. В заявлении полиции сообщается, что Мурелл был задержан "по подозрению в связи с ведущимся расследованием о финансировании и финансах Шотландской национальной партии. 

До середины марта Мурелл занимал пост исполнительного секретаря партии, и ушел со своей должности на фоне скандала с информацией о ее численности.  

Сама Стерджен объявила об оставке с поста первого министа Шотландии и лидера ШНП в феврале.

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