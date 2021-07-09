Пожар на заводе в Бангладеш. Есть жертвы

Сильный пожар вспыхнул на заводе в Бангладеш.Сообщается о гибели более 50 человек.

ЧП произошло в городе Рупгандже, недалеко от столицы страны, на местной фабрике по производству сока Hashem Food and Beverage Limited.

Пожар в многоэтажном здании начался в четверг вечером. Очевидцы сообщают, что сотрудники выпрыгивали из окон, спасаясь от огня. К утру его удалось взять под контроль. Но вскоре вновь началось возгорание.

Десятки людей госпитализированы с ожогами различной степени и травмами. Идёт спасательная операция и разбор завалов, под ними могут находиться люди. Причины пожара пока неизвестны. Ведётся расследование.

"Мы приехали сюда, потому что моя племянница не отвечала на звонки.А теперь гудков не слышно вовсе. Мы очень переживаем", - говорит мужчина.

Подобные ЧП в Бангладеш происходят довольно часто, в основном - из-за нарушений требований пожарной безопасности . В 2019 году в Дакке сгорел многоэтажный жилой дом. Трагедия унесла жизни около 70 человек.