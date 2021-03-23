Бангладеш: в сгоревшем лагере для беженцев народности рохинджа идет поисковая операция

По меньшей мере 15 человек стали жертвами пожара в лагере для беженцев народности рохинджа в районе города Кокс-Базар в Бангладеш. Об этом сообщил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в этой стране Йоханнес ван дер Клааув. Травмы получили 560 человек, 400 пропали без вести. Поисковые операции продолжаются. Список погибших может пополнится новыми именами. Покинуть лагерь пришлось более чем 20000 беженцев. Пожар вспыхнул в ночь на вторник. Причины возгорания выясняются. С огнем боролись четыре пожарные бригады.

Мохаммад Абдуллах, пожарный: "С тех пор, как мы добрались сюда, мы пытаемся потушить огонь. Проблема в том, что здесь много газовых баллонов для приготовления пищи и отопления. Мы стараемся с этим справиться, чтобы обуздать пламя".

Бангладеш принял у себя более миллиона мусульман-рохинджа. Большинство из них бежали из Мьянмы после того, как в 2017 году боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на опорные пункты полиции в штате Ракхайн. В этом штате живут представители этнической группы рохинджа. Власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли сотни людей. Мирным жителям пришлось уйти из своих домов и отправиться в Бангладеш.