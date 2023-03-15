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Украина

Украина укрепляет оборону Бахмута

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 Oleksandra Vakulina
Саша Вакулина
Саша Вакулина   -  Авторское право  Euronews

Высшее военное командование Украины единогласно выступает за усиление обороны сектора восточной Украины, включая город Бахмут, и нанесение максимальных потерь противнику, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Где именно идут самые тяжелые бои?

Об этом сообщает Институт изучения войны: российские войска продвинулись вглубь Бахмута и продолжают наземные атаки в городе и его окрестностях.

По данным американского аналитического центра, геолокационные снимки показывают, что российские силы продвинулись вдоль улицы Садовой в южной части Бахмута.

На севере, как пишут российские военные блогеры, силы ЧВК "Вагнер" захватили несколько цехов металлургического завода АЗОМ, крупного промышленного комплекса.

Российские источники также утверждают, что ЧВК удалось продвинуться  на северо-запад от Бахмута в направлении Орехово-Васильевки (12 км к северо-западу от Бахмута), Зализянского (9 км от Бахмута) и Миньковки (15 км).

Генштаб ВСУ сообщает, что российские войска ведут позиционные бои в Бахмуте и вокруг него. Украинские военные отразили российские атаки на сам город и его окрестности.

Хотя подразделения ЧВК "Вагнер" и российские силы в целом, похоже, медленно продвигаются в районе Бахмута, им еще далеко до окружения города, и они уязвимы для контратак ВСУ.