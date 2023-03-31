Ожидается, что папа римский вернётся в Ватикан 1 апреля

Ожидается, что папа римский вернётся в Ватикан 1 апреляКомментарии
Euronews
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Находясь на лечении в римской больнице Джемелли папа римский Франциск посетил детское онкологическое отделение клиники.
Во время визита, который продлился около получаса, понтифик пообщался с детьми, их родителями, медперсоналом и преподал Таинство Крещения младенцу по имени Мигель Анхель. Мальчик родился несколько недель назад.
Ожидается, что 86-летний понтифик вернется домой в субботу. Если первого апреля Франциска выпишут из больницы, на следующий день он сможет возглавить евхаристическую литургию Вербного воскресенья на площади Святого Петра.