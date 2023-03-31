Ожидается, что папа римский вернётся в Ватикан 1 апреля

Находясь на лечении в римской больнице Джемелли папа римский Франциск посетил детское онкологическое отделение клиники.

Во время визита, который продлился около получаса, понтифик пообщался с детьми, их родителями, медперсоналом и преподал Таинство Крещения младенцу по имени Мигель Анхель. Мальчик родился несколько недель назад.

Ожидается, что 86-летний понтифик вернется домой в субботу. Если первого апреля Франциска выпишут из больницы, на следующий день он сможет возглавить евхаристическую литургию Вербного воскресенья на площади Святого Петра.