Большой шлем по дзюдо в Анталье: 3 медали у сборной Турции в заключительный день

В заключительный день турнира Большого шлема в Анталье на арене Spor Salonu царила невероятная атмосфера.

У мужчин в финале категории до 100 кг сошлись Аарон Фара из Австрии и представитель Швейцарии Даниэль Эйх. Победа досталась австрийцу, который блестяще выполнил свой фирменный бросок. Соперники на татами не скрывают своей дружбы.

Медалистов наградил президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.

В весе до 78 кг не было равных француженке Одри Чёмео, которая по-прежнему доминирует в своей категории после победы на чемпионате мира в 2011 году. Ей уступила японская дзюдоистка Сори Хамада.

Церемонию награждения провёл Армен Багдасаров, главный судейский директор IJF.

В весе до 90 кг чемпион мира 2019 года Ноэль ван'т Энд завоевал свой второй титул Большого шлема в этом году благодаря содэ-цурикоми-госи или броску через бедро с подтягиванием рукава. Похоже что голландец намерен побороться за чемпионство в Катаре!

Золотую медаль спортсмен получил из рук генерального казначея IJF Насера Аль Тамими.

Я надеюсь на победу, брать золото всегда очень приятно, а чемпионат мира всего через месяц. Я знаю, сейчас я в форме, я уже дважды это доказал с начала года. Просто нужно, чтобы на чемпионате всё сложилось, и у сборной будет ещё одна медаль. Ноэль ван'т Энд нидерландский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2023 в Анталье

Отборочные поединки в категории свыше 78 кг подарили надежду турецким болельщикам. 35-летняя Кайра Саит уверенно шла к финалу. В решающей схватке она одержала тактическую победу над представительницей Сербии Милицей Забич.

Медали вручил глава национальной федерации Турции Сезер Хуйсуз. Собравшиеся во дворце спорта с радостью исполнили турецкий гимн.

Это всегда большой драйв, ведь у нас первоклассная публика, трибуны делятся с нами энергией и хорошим настроением. Это очень волнительный момент, я счастлива, что вырвала победу именно в Турции. Кайра Саит турецкая дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2023 в Анталье

В весе свыше 100 кг состоялся напряжённый голландский финал: 24-летнему **Йелле Сниппе**уступил его более опытный соотечественник Рой Мейер.

Спортсменов наградил олимпийский чемпион Хюсеин Озкан.

После "неурожайных" первых двух дней Большого шлема турки расположились на пятом месте в турнирной таблице: к титулу Кайры Саит добавились две бронзовые медали, их в копилку своей сборной принесли Ибрахим Татароглу и Хилал Озтюрк.

Последний этап перед чемпионатом мира завершён: в мае звёзды дзюдо поборются за медали в Дохе!