Большой шлем по дзюдо в Анталье: 3 медали у сборной Турции в заключительный день

Большой шлем по дзюдо в Анталье: 3 медали у сборной Турции в заключительный деньКомментарии
В заключительный день турнира Большого шлема в Анталье на арене Spor Salonu царила невероятная атмосфера.
У мужчин в финале категории до 100 кг сошлись Аарон Фара из Австрии и представитель Швейцарии Даниэль Эйх. Победа досталась австрийцу, который блестяще выполнил свой фирменный бросок. Соперники на татами не скрывают своей дружбы.
Медалистов наградил президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.
В весе до 78 кг не было равных француженке Одри Чёмео, которая по-прежнему доминирует в своей категории после победы на чемпионате мира в 2011 году. Ей уступила японская дзюдоистка Сори Хамада.
Церемонию награждения провёл Армен Багдасаров, главный судейский директор IJF.
В весе до 90 кг чемпион мира 2019 года Ноэль ван'т Энд завоевал свой второй титул Большого шлема в этом году благодаря содэ-цурикоми-госи или броску через бедро с подтягиванием рукава. Похоже что голландец намерен побороться за чемпионство в Катаре!
Золотую медаль спортсмен получил из рук генерального казначея IJF Насера Аль Тамими.
Отборочные поединки в категории свыше 78 кг подарили надежду турецким болельщикам. 35-летняя Кайра Саит уверенно шла к финалу. В решающей схватке она одержала тактическую победу над представительницей Сербии Милицей Забич.
Медали вручил глава национальной федерации Турции Сезер Хуйсуз. Собравшиеся во дворце спорта с радостью исполнили турецкий гимн.
В весе свыше 100 кг состоялся напряжённый голландский финал: 24-летнему **Йелле Сниппе**уступил его более опытный соотечественник Рой Мейер.
Спортсменов наградил олимпийский чемпион Хюсеин Озкан.
После "неурожайных" первых двух дней Большого шлема турки расположились на пятом месте в турнирной таблице: к титулу Кайры Саит добавились две бронзовые медали, их в копилку своей сборной принесли Ибрахим Татароглу и Хилал Озтюрк.
Последний этап перед чемпионатом мира завершён: в мае звёзды дзюдо поборются за медали в Дохе!