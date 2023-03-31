Большой шлем по дзюдо возвращается в Анталью: 4 золота у сборной Франции

Мировой тур по дзюдо продолжился на главном средиземноморском курорте Турции – Анталье. Юные турецкие дзюдоисты и местные болельщики пришли посмотреть на выступления своих кумиров.

Официальный старт престижному турниру дали генеральный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Влад Маринеску и президент национальной федерации Турции Сезер Хуйсуз.

Во время церемонии открытия была объявлена минута молчания в память о жертвах февральских землетрясений.

В весе до 48 кг француженка Бландин Пон продемонстрировала блестящую форму: после побед в Париже и Тель-Авиве она вырвала третий подряд титул Большого шлема, одолев израильтянку Ширу Ришони благодаря отхвату о-сото-гари.

Медалисток наградил Явуз Гюрхан, руководитель спортивного ведомства провинции Анталья.

Это хороший период в моей карьере, всё идёт по плану. Я не хочу останавливаться на достигнутом, я намерена улучшить мой уровень, чтобы иметь больше возможностей для достижения больших целей в дзюдо, таких как чемпионат мира. Бландин Пон французская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2023 в Анталье

Напряжённая борьба в категории до 60 кг у мужчин также ознаменовалась успехом сборной Франции – бронзовый призёр Олимпийских игр Лука Мхеидзе победил украинца Дильшота Хаматова.

Золотую медаль спортсмен получил из рук Фатиха Уйсала, заместитель генерального директора Министерства молодежи и спорта.

Чтобы расслабиться, я думаю о своей семье, уделяю внимание дыханию, благодаря этому я выхожу на татами с холодной головой и не позволяю дестабилизировать себя соперникам. Лука Мхеидзе французский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2023 в Анталье

В весе до 52 кг не было равных серебряной призёрке Олимпийских игр Амандин Бюшар из Франции. В финальной схватке ей уступила британка Челси Джайлс, завоевавшая бронзу на Играх в Токио.

Церемонию награждения провела директор по организации соревнований IJF Лиза Аллан.

Четвёртое золото французской сборной принёс юный Максим Гобер. Это первая победа на турнире Большого шлема в карьере 21-летнего дзюдоиста.

Медаль победителю вручил Хуан Карлос Баркос, директор по международным связям IJF.

У женщин в финале категории до 57 кг сошлись чемпионка мира 2019 года Криста Дегучи из Канады и действующая чемпионка мира Рафаэла Силва из Бразилии. Молниеносная подсечка ко-учи за несколько секунд до завершения поединка принесла заслуженную победу бразильской спортсменке.

Медали вручил Флорин Даниэль Ласкау, главный судья IJF.

Турецкие дзюдоисты также упорно сражались, местные трибуны и дальше будут поддерживать своих. Впереди ещё два дня соревнований на берегу Средиземного моря!