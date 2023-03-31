Большой шлем по дзюдо возвращается в Анталью: 4 золота у сборной Франции

Большой шлем по дзюдо возвращается в Анталью: 4 золота у сборной ФранцииКомментарии
Мировой тур по дзюдо продолжился на главном средиземноморском курорте Турции – Анталье. Юные турецкие дзюдоисты и местные болельщики пришли посмотреть на выступления своих кумиров.
Официальный старт престижному турниру дали генеральный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Влад Маринеску и президент национальной федерации Турции Сезер Хуйсуз.
Во время церемонии открытия была объявлена минута молчания в память о жертвах февральских землетрясений.
В весе до 48 кг француженка Бландин Пон продемонстрировала блестящую форму: после побед в Париже и Тель-Авиве она вырвала третий подряд титул Большого шлема, одолев израильтянку Ширу Ришони благодаря отхвату о-сото-гари.
Медалисток наградил Явуз Гюрхан, руководитель спортивного ведомства провинции Анталья.
Напряжённая борьба в категории до 60 кг у мужчин также ознаменовалась успехом сборной Франции – бронзовый призёр Олимпийских игр Лука Мхеидзе победил украинца Дильшота Хаматова.
Золотую медаль спортсмен получил из рук Фатиха Уйсала, заместитель генерального директора Министерства молодежи и спорта.
В весе до 52 кг не было равных серебряной призёрке Олимпийских игр Амандин Бюшар из Франции. В финальной схватке ей уступила британка Челси Джайлс, завоевавшая бронзу на Играх в Токио.
Церемонию награждения провела директор по организации соревнований IJF Лиза Аллан.
Четвёртое золото французской сборной принёс юный Максим Гобер. Это первая победа на турнире Большого шлема в карьере 21-летнего дзюдоиста.
Медаль победителю вручил Хуан Карлос Баркос, директор по международным связям IJF.
У женщин в финале категории до 57 кг сошлись чемпионка мира 2019 года Криста Дегучи из Канады и действующая чемпионка мира Рафаэла Силва из Бразилии. Молниеносная подсечка ко-учи за несколько секунд до завершения поединка принесла заслуженную победу бразильской спортсменке.
Медали вручил Флорин Даниэль Ласкау, главный судья IJF.
Турецкие дзюдоисты также упорно сражались, местные трибуны и дальше будут поддерживать своих. Впереди ещё два дня соревнований на берегу Средиземного моря!