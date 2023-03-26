Большой шлем в Тбилиси завершился триумфом грузинских дзюдоистов

Большой шлем в Тбилиси завершился триумфом грузинских дзюдоистовКомментарии
В заключительный день "Большого шлема" в Тбилиси прошли поединки в тяжёлых весовых категориях. Хозяева турнира – грузинские дзюдоисты – взяли три медали высшего достоинства!
В весе до 90 кг местных фанатов ожидал захватывающий грузинский финал: борьбу за титул вели действующий олимпийский чемпион Лаша Бекаури и действующий чемпион Европы Лука Майсурадзе. Золото вырвал 22-летний Бекаури.
Медалистов наградил Иосеб Багатурия, заместитель министра культуры, спорта и молодёжи Грузии.
У женщин в весе до 78 кг бывшая чемпионка мира Анна-Мария Вагнер из Германии демонстрировала отличную форму. В решающем поединке она одолела итальянку Аличе Белланди.
Золотую медаль спортсменка получила из рук члена спортивной комиссии Международной федерации дзюдо (IJF) Имре Ксоша.
В категории до 100 кг отличился титулованный грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе, он принёс второе золото в копилку национальной сборной.
Церемонию награждения провёл главный судья IJF Армен Багдасаров.
В весе свыше 78 кг заслуженную победу празднует израильтянка Раз Гершко, которую наградилчлен спортивной комиссии IJF Файсал Рагуиб.
Третья по счёту грузинская победа у мужчин в категории свыше 100 кг – героем местных трибун стал 23-летний Гела Заалишвили.
Свой очередной титул он получил из рук вице-президента Федерации дзюдо Грузии Давида Кевхишвили.
Национальная федерация провела розыгрыш путёвок на Чемпионат мира 2023 в столице Катара Дохе. Участники лотереи также смогли пообщаться со звёздами грузинского дзюдо и получить автографы!
Мировой тур по дзюдо продолжится на следующей неделе в турецкой Анталье.