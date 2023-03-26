Большой шлем в Тбилиси завершился триумфом грузинских дзюдоистов

В заключительный день "Большого шлема" в Тбилиси прошли поединки в тяжёлых весовых категориях. Хозяева турнира – грузинские дзюдоисты – взяли три медали высшего достоинства!

В весе до 90 кг местных фанатов ожидал захватывающий грузинский финал: борьбу за титул вели действующий олимпийский чемпион Лаша Бекаури и действующий чемпион Европы Лука Майсурадзе. Золото вырвал 22-летний Бекаури.

Медалистов наградил Иосеб Багатурия, заместитель министра культуры, спорта и молодёжи Грузии.

Прежде всего сегодня подтвердилось, что грузины – лучшая в мире команда по дзюдо. Три раза на церемонии награждения звучал грузинский гимн. Это фантастическое место, фантастическая публика. Я так счастлив, что у нас три медали, поздравляю моих друзей! Лаша Бекаури Грузинский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2023 в Тбилиси

У женщин в весе до 78 кг бывшая чемпионка мира Анна-Мария Вагнер из Германии демонстрировала отличную форму. В решающем поединке она одолела итальянку Аличе Белланди.

Золотую медаль спортсменка получила из рук члена спортивной комиссии Международной федерации дзюдо (IJF) Имре Ксоша.

Это было прекрасно, я даже вскрикнула, когда поняла, что удостоилась оценки вадза-ари. Поединок перешёл в голден-скор, и вот у меня золото! Я уже почти год не выигрывала. Анна-Мария Вагнер Немецкая дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2023 в Тбилиси

В категории до 100 кг отличился титулованный грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе, он принёс второе золото в копилку национальной сборной.

Церемонию награждения провёл главный судья IJF Армен Багдасаров.

В весе свыше 78 кг заслуженную победу празднует израильтянка Раз Гершко, которую наградилчлен спортивной комиссии IJF Файсал Рагуиб.

Третья по счёту грузинская победа у мужчин в категории свыше 100 кг – героем местных трибун стал 23-летний Гела Заалишвили.

Свой очередной титул он получил из рук вице-президента Федерации дзюдо Грузии Давида Кевхишвили.

Национальная федерация провела розыгрыш путёвок на Чемпионат мира 2023 в столице Катара Дохе. Участники лотереи также смогли пообщаться со звёздами грузинского дзюдо и получить автографы!

Мировой тур по дзюдо продолжится на следующей неделе в турецкой Анталье.