Большой шлем по дзюдо в Анталье: победы второго дня

В турецкой Анталье завершился второй день Большого шлема по дзюдо: за борьбой на татами наблюдали молодые поклонники этого вида спорта.

В весе до 63 кг бронзовая призёрка Олимпийских игр 2008 года Кетлейн Квадрос доказала, что значит быть одной из лучших в своей категории 15 лет спустя! Менее чем за секунду до завершения схватки 35-летняя бразильская дзюдоистка удостоилась оценки иппон за блестяще исполненную технику падения.

Золотую медаль ей вручил Моше Понте, президент Израильской ассоциации дзюдо.

У мужчин в весе до 73 кг итальянец Мануэль Ломбардо методично демонстрировал своё преимущество в отборочных поединках, а в финале одолел действующего чемпиона мира.

Церемонию награждения провёл Мохаммед Мериджа, директор по обучению и развитию Международной федерации дзюдо (IJF).

В финале категории до 70 кг сошлись хорватка Барбара Матич и представительница Японии Саки Низое. Победу японке обеспечил открытый бросок захватом руки под плечо или маки-коми.

Медаль ей вручил Владимир Барта, спортивный директор IJF.

Матич – очень сильная соперница, и это был трудный бой. Я была очень рада оказаться в финале именно с ней. Саки Низое японская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2023 в Анталье

В весе до 81 кг разворачивалась упорная борьба между бельгийцем Матиасом Кассе и Саидом Моллаеи из Азербайджана. Кассе удалось осуществить переворот на удержание в партере и взять золото на последнем этапе перед чемпионатом мира, который пройдёт в мае в столице Катара Дохе.

Медалистов наградил генеральный директор IJF Влад Маринеску.

Я извлёк уроки из своего поражения в Париже. Этот опыт также даст мне ресурсы для подготовки к чемпионату мира. Порой нужно один раз проиграть, чтобы вернуться на татами в лучшей форме. Матиас Кассе бельгийский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2023 в Анталье

Местной сборной вновь не удалось взойти на пьедестал, несмотря на мощную поддержку трибун. Публика продолжит болеть за своих в воскресенье, когда пройдут выступления тяжеловесов!