Большой шлем по дзюдо в Анталье: победы второго дня

Большой шлем по дзюдо в Анталье: победы второго дняКомментарии
В турецкой Анталье завершился второй день Большого шлема по дзюдо: за борьбой на татами наблюдали молодые поклонники этого вида спорта.
В весе до 63 кг бронзовая призёрка Олимпийских игр 2008 года Кетлейн Квадрос доказала, что значит быть одной из лучших в своей категории 15 лет спустя! Менее чем за секунду до завершения схватки 35-летняя бразильская дзюдоистка удостоилась оценки иппон за блестяще исполненную технику падения.
Золотую медаль ей вручил Моше Понте, президент Израильской ассоциации дзюдо.
У мужчин в весе до 73 кг итальянец Мануэль Ломбардо методично демонстрировал своё преимущество в отборочных поединках, а в финале одолел действующего чемпиона мира.
Церемонию награждения провёл Мохаммед Мериджа, директор по обучению и развитию Международной федерации дзюдо (IJF).
В финале категории до 70 кг сошлись хорватка Барбара Матич и представительница Японии Саки Низое. Победу японке обеспечил открытый бросок захватом руки под плечо или маки-коми.
Медаль ей вручил Владимир Барта, спортивный директор IJF.
В весе до 81 кг разворачивалась упорная борьба между бельгийцем Матиасом Кассе и Саидом Моллаеи из Азербайджана. Кассе удалось осуществить переворот на удержание в партере и взять золото на последнем этапе перед чемпионатом мира, который пройдёт в мае в столице Катара Дохе.
Медалистов наградил генеральный директор IJF Влад Маринеску.
Местной сборной вновь не удалось взойти на пьедестал, несмотря на мощную поддержку трибун. Публика продолжит болеть за своих в воскресенье, когда пройдут выступления тяжеловесов!