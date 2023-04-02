На выборах в парламент Болгарии пока нет явного победителя

Реформистская коалиция во главе с бывшим премьер-министром Кириллом Петковым вероятно станет победителем парламентских выборов в Болгарии: результаты экзит-полов показали, что партия заняла первое место в ходе голосования в воскресенье, 2 апреля.

Опрос показал, что коалиция между партией "Продолжаем перемены" и правой "Демократической Болгарией" набрала 25,6%, обойдя правоцентристскую партию ГЕРБ, экс-премьера Бойко Борисова (у которой 24,8% голосов).

Первые результаты ожидаются в понедельник, но до объявления окончательных официальных результатов может пройти несколько дней. Если они подтвердят результаты экзит-пола, коалиция Петкова получит мандат на формирование кабинета министров.

Однако, похоже, что ему предстоит нелегкая задача: найти союзников для формирования правящей коалиции в разрозненном парламенте.

Как предсказывали политические аналитики, результаты, которые не сильно отличаются от предыдущих четырех выборов (прошедших в течение последних двух лет), могут привести к созданию жизнеспособной коалиции. Хотя не исключена и возможности проведения ещё одних выборов.

В Болгарии, которая на сегодня является самым бедным членом Европейского Союза, прошли пятые всеобщие выборы за два года. Политические лидеры надеялись, что выборы положат конец нестабильности правительства и обеспечат путь к преодолению экономических трудностей, вызванных, в том числе, войной в Украине.