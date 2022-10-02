Парламентские выборы в Болгарии

Болгары в четвёртый раз за полтора года вышли в воскресенье на избирательные участки с надеждой на то, что в результате голосования будет наконец сформировано правительство до наступления зимы, которая будет омрачена резким ростом цен и войной в Украине. В этой тревожной атмосфере предвыборные опросы общественного мнения вывели в фавориты консервативную партию ГЕРБ ("Гражданское движение за развитие Болгарии") 63-летнего бывшего многолетнего премьера Бойко Борисова. Её поддержали 25% опрошенных

11 636 избирательных участков открылись в 7:00 утра и закроются в 20:00, или когда прекратят приходить желающие проголосовать. Право голоса имеют более 6,6 млн болгар. На 240 мест в парламенте, согласно данным последних социологических опросов, претендуют от 6 до 8 партий.

Опросы прочат 16-17% и второе место либеральной проевропейской партии "Продолжаем перемены" экс-премьера Кирилла Петкова.

Если дебаты на последних выборах в законодательные органы были посвящены повсеместной коррупции, то на этот раз в кампании доминировала экономическая незащищенность, а инфляция в этой балканской стране, самой бедной в Европейском союзе, близится к 20%. Аналитики говорят, что цены беспокоят избирателей гораздо больше, чем геостратегические вопросы, волнующие партии. Цена потребительской корзины выросла по сравнению с прошлый годом в разы. Люди задаются вопросом о том, как они смогут пережить зиму и расплатиться по счетам.