Второй день Большого шлема в Тбилиси: победы дзюдоисток Греции и Великобритании

В Тбилиси завершился второй день турнира Большого шлема по дзюдо.

Арена, где проходили поединки мировых звезд этого вида борьбы, была заполнена. Зрители шумно поддерживали своих героев.

В весовой категории до 63 кг британка Люси Реншолл продемонстрировала свое превосходство, победив в финале соперницу из Косова иппоном. Президент Федерации дзюдо Грузии Георгий Атабегашвили вручил медали спортсменкам.

"Это так приятно, когда выходишь с арены и слышишь, что зрители аплодируют. У нас здесь не очень большая команда, мы тут определенно не в полном составе. Атмосфера на трибунах очень хорошая, мотивирующая", - сказала после награждения Реншолл.

В весе до 73 кг Батзаяа Эрдэнэбаяр из Монголии весь день был в ударе: один невероятный иппон за другим. Финал прошел в напряженной борьбе, но монгольскому дзюдоисту удалось вновь провести прием на высшую оценку. Медали вручил генеральный директор IJF Влад Маринеску.

"Я просто счастлив, что в течение всего дня у меня все получалось, что смог выиграть благодаря технике исполнения у своих соперников", - сказал Батзаяа Эрдэнэбаяр в блиц-интервью после победы.

В весе до 70 кгв финале встретились гречанка Элисавет Тельциду и призер чемпионата мира и олимпийских игр Санне ван Дейк из Нидерландов. Спортсменке из Греции удалось вырвать победу и завоевать золотую медаль, которую ей вручил член судейской коллегии Международной федерации дзюдо Джузеппе Маддалони.

В весе до 81 кг выступающий за Австрию Вахид Борчашвили одолел в финальной схватке казахстанского дзюдоиста Абылайхана Жубаназара. Награждение провел член судейской коллегии Международной федерации дзюдо Нил Адамс.

В соревнованиях сегодня принимал участие и чемпион мира, Европы и олимпийских игр Лаша Шавдатуашвили, легенда грузинского дзюдо. В этот день ему не удалось выиграть золотую медаль, но заполненная зрителями арена взорвалась овациями, когда ему вручали бронзовую награду.

В воскресенье, 26 марта - заключительный день турнира Большого шлема по дзюдо в Тбилиси.