Школы Болгарии закрываются из-за угроз

Десятки школ по всей Болгарии были закрыты, а их учеников эвакуировали на три дня из-за сообщений о заложенных бомбах, поступающих по электронной почте и по телефону. Больше всего угроз получили учебные заведения в столице Софии и в черноморских портах Варны и Бургаса. Электронные письма с угрозами исходили от учëтных записей Google.

После эвакуации учащихся за дело взялась полиция, начавшая поиск взрывчатых веществ. Бомбо пока не обнаружено.

Мотивы происходящего неясны. Предполагается, что это делается для срыва всеобщих выборов, которые должны пройти в Болгарии в воскресенье. Школы используются в качестве избирательных участков.

"Основная версия следователей - это гибридные атаки, так или иначе связанные с Россией", — заявил министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев. Он добавил, что власти страны обратились за помощью к разведывательным службам своих партнëров по НАТО, в частности к США, чтобы установить виновных в распространении таких угроз.

Болгарская прокуратура заявила, что расследует случившееся по статьям "преступление против республики" и "терроризм" УК страны.