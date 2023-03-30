Папе Франциску лучше, но пока неясно, останется ли он в больнице

Папа Римский Франциск провел ночь в римской больнице Джемелли: 86-летний понтифик вынужден продолжить лечение в связи с дыхательной инфекцией.

Как сообщил пресс-офис Ватикана, понтифик был помещен в больницу для проведения запланированного обследования, добавив, что Франциск жаловался на "трудности с дыханием". Тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Весь прошлый год папа Франциск страдал от хронической боли в колене, из-за чего ему приходилось пользоваться инвалидным креслом. В прошлом году он отложил запланированную поездку в Африку и участие в других мероприятиях, что вызвало бурные спекуляции по поводу его здоровья.

На еженедельной аудиенции в Ватикане утром в минувшую среду Папа был в хорошем настроении и улыбался, приветствуя верующих из "папамобиля". Но когда ему помогали сесть в машину, было видно, что он скривился от боли.

Корреспондент euronews Джорджа Орланди передаёт из Рима:

Ватикан и папа римский Франциск очень тронуты многочисленными посланиями, которые понтифик получил в связи с госпитализацией в среду.

Папа уже несколько раз проходил лечение в этой больнице и на этот раз это случилось в преддверии Вербного воскресенья 2 апреля. Праздник знаменует собой начало одного из самых напряженных периодов в году для Папы, когда череда религиозных церемоний ведёт к Пасхальному воскресенью 9 апреля.

Пока еще неясно, проведёт ли папа Франциск воскресную службу. В прошлом году в какой-то момент ему нашли замену, так как он не мог вести церемонии из-за болей в колене. Уже скоро станет известно, придется ли понтифику продолжить лечение, в случае чего его придётся заменить на время церемонии.