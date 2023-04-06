Крестный путь папы Франциска

Через пять дней после выписки из больницы, куда он был госпитализирован с бронхитом, папа римский Франциск в Чистый четверг отправился в тюрьму для несовершеннолетних на окраине итальянской столицы, чтобы вымыть ноги заключенным. Это традиционный обряд, повторяющий жест Иисуса во время Тайной вечери, когда Господь омыл ноги своим ученикам в знак любви и служения.

86-летний понтифик, чьё здоровье в последнее время резко ухудшилось, придерживается плотного графика всех ритуалов Страстной недели, которые проверяют его на выносливость. Перед тем, как посетить тюрьму, он возглавил мессу Чистого четверга в базилике Святого Петра в Ватикане.

Проповедь папы была обращена к священникам. Он не затронул напрямую тему скандалов и преступлений церковной иерархии, но говорил о "кризисе", затрагивающем священников.

"Теперь я думаю о некоторых из вас, о тех, кто переживает кризис, кто, так сказать дезориентирован. Я имею в виду этих братьев и просто говорю им: "Крепитесь! Господь больше ваших слабостей и ваших грехов", - сказал папа.