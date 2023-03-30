Пожар в центре содержания мигрантов: погибли люди

В Мексике возбуждено уголовное дело по факту гибели 39 (по другим данным, 40) мигрантов в результате пожара в следственном изоляторе в Сьюдад-Хуаресе, на границе с США. По данным прокуратуры по правам человека, это произошло во вторник на глазах у многочисленных чиновников. Следствие вызвало на допрос 8 подозреваемых:

Роза Исела Веласкес, министр безопасности Мексики:

"Двое чиновников, один работник государственной миграционной службы, а также пятеро сотрудников частной охранной компании уже дают показания, как это и следовало сделать".

В ответственности за пожар, в результате которого пострадали также 27 человек, подозревается один из мигрантов. Подавляющее большинство погибших и раненых - выходцы из таких стран, как Сальвадор, Гватемала, Гондурас или Венесуэла.

Среди тех, кто, подобно им, прибыл в среду на границу с США с намерением пересечь её, царит паника:

Микель Мота, мигрант из Венесуэлы:

"Теперь мы немного опасаемся, что здесь с нами сделают то же самое. Вот почему мы хотим поскорее осуществить нашу американскую мечту".

Диара Белен Миранда, мигрант из Венесуэлы:

"Мы хотим перейти на другую сторону, но нас должны выслушать, что-то нам сказать. Что с нами будет? От них уже всего можно ожидать после того как нас, фактически, уже сожгли заживо. Могли бы спасти тех людей, но не спасли".

Во вторник более 1000 мигрантов попытались пересечь Рио-Браво в надежде оставить позади кошмар центров содержания под стражей и жить мечтой о лучшей жизни.