Тысячи мигрантов пытаются попасть из Испании во Францию. На пограничном переходе Ирун-Андай на побережье Бискайского залива нелегалов ссаживают с поездов, а некоторых ловят, когда они пытаются переплыть пограничную речку Бидасоа.

В прошлом году Париж выдал здесь 13 тысяч официальных отказов. Но попыток мигранты не оставляют.

"Да, я хочу ещё раз попытаться. Я уверен, что в следующий раз мне повезёт".

С испанской стороны официальные лица обвиняют французов в нарушении общеевропейских правил. По мнению испанцев, французские отказы лишь толкают мигрантов на поиск всё более рискованных способов пересечь границу. Уже были случаи гибели нелегалов на путях и в реке.

Хавьер Легаррета, отдел по делам миграции правительства Страны Басков:

"Международные соглашения, шенгенские правила нарушаются уже долгое время. Французская полиция регулярно устраивает проверки на границе, я бы даже назвал из расистскими проверками".

Во Франции эти обвинения отвергают: в руководстве соседнего департамента Атлантические Пиренеи подчёркивают, что все отказы выданы строго в рамках законов.

Тем временем на испанской стороне границы Красный Крест организовал небольшой лагерь для помощи беженцам, где их могут накормить и предоставить ночлег.