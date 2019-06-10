Мигранты в Мексике: успеть перейти границу

Мигранты из стран Центральной Америки спешат пересечь границу с Мексикой, чтобы продолжить путь в США. На резиновых плотах люди переплывают реку Сучьяте, разделяющую Гватемалу и Мексику. Пока есть возможность. В рамках соглашения с США, Мексика обещала ужесточить контроль за потоком мигрантов. Меры предусматривают развертывание военнослужащих Национальной гвардии по всей территории страны.

Адальберто Эрнандес, торговец: "Мигранты продолжают прибывать. Это происходит с перерывами, каждые 72 часа. Все зависит от того, насколько они организованы. Но они по-прежнему идут. Это люди из разных стран".

На южную границу с Гватемалой Мексика намерена направить шесть тысяч гвардейцев. Кроме того, планируется увеличить число полицейских в Тапачуле, первой остановке нелегалов на пути в США.

Хосе Алексис Ромеро, мигрант: "Приняты очень жесткие меры. Правда в том, что по-человечески, президент Мексики, Андрес Мануэль Лопес Обрадор поступает очень плохо".

Сделку с США правительство Лопеса заключило под давлением американского президента Дональда Трампа, угрожавшего ввести пошлины на товары из Мексики из-за кризиса на общей границе.

Согласно договоренностям между США и Мексикой, те, кто пересекает американо-мексиканскую границу, будут отправляться обратно в Мексику. Там они будут ожидать рассмотрения прошений на предоставление убежища. Процесс может занять месяцы, или даже годы. Эксперты по вопросам миграции утверждают, что принимаемые двумя странами меры не остановят поток мигрантов, которые будут искать новые пути, чтобы попасть в США.

После переговоров представителей властей Мексики и США американский лидер сообщил, что Мексика согласилась незамедлительно начать закупать сельскохозяйственную продукцию американских фермеров.