Мигранты: на кон поставлена жизнь

Это одна из немногих счастливых развязок многочисленных драм, происходящих на Средиземном море. Посреди ночи греческая береговая охрана спасла девять мигрантов, которым удалось зацепиться за камни. Лодка, на которой они пытались добраться до европейских берегов, затонула недалеко от острова Эвбея. На борту находились десятки человек. Поиски возможных выживших и тел погибших продолжаются.

Необычно хорошая для этого сезона года погода в Европе спровоцировала поток мигрантов по опасным средиземноморским маршрутам. Таким образом, за последнюю неделю более 6000 человек самостоятельно добрались до берегов Италии. За последние несколько часов не менее 175 мигрантов высадились на острове Лампедуза на четырёх разных лодках. Во вторник состоится панихида по восьми затонувшим 25 октября в результате неудачной попытки перехода.

Местные власти не справляются с таким наплывом людей. Суда, зафрахтованные гуманитарными организациями для спасения терпящих бедствие мигрантов, также перегружены. Ocean Viking пытается найти безопасную гавань для высадки 234 человек, спасённых в период с 22 по 26 октября.

В своем заявлении операционный директор SOS MEDITERRANEE предупреждает, что удержание на борту выживших в качестве заложников политических дебатов будет чревато большими осложнениями для всех стран ЕС и государств партнёров.

В общей сложности около 1000 мигрантов ждут на суднах правозащитников возможности бросить наконец якорь в порту. Некоторые страны - такие, как Италия - предупредили, что они не позволят сойти на берег тем, кого спасли иностранные неправительственные организации.