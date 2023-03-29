Монахи УПЦ МП не собираются покидать Киево-Печерскую лавру

Монахи Украинской православной церкви (Московского патриархата) не собираются покидать Киево-Печерскую лавру, пока это будет физически возможно. Об этом заявили сами священнослужители. 29 марта - последний день аренды Лавры церковью, которую многие в Украине обвиняют в "пророссийской" деятельности. Монахи уверяют, что все связи с Москвой они разорвали, и нет никаких законных оснований для того, чтобы они покинули стены монастыря.

В этот день на утреннюю мессу пришли сотни прихожан.

Юлия Олейник, прихожанка: "Я пришла на службу, потому что у меня было свободное время, наверное, чтобы стать свидетелем того, как ведет себя государство. В тот день, когда обещали выгнать монахов. Не могла пропустить этот момент".

Никон, архимандрит: "Это несправедливо, Минкультуры ведет себя не в духе православия, неправильно поступает по отношению к гражданам Украины и к монахам."

На вопрос AFP, не опасается ли архимандрит Никон выселения, он ответил: "Все возможно, черт не дремлет". Монахам УПЦ предписали оставить обитель до полуночи 29 марта. Наместник лавры митрополит Павел назвал эти действия незаконными и заявил об отказе братии покидать монастырь.