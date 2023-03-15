Монахи Киево-Печерской лавры отказываются выселяться: правительство Украины ранее заявило, что договор с церковью Московского патриархата будет расторгнут 29 марта.

В правительстве заявляют, что причиной для этого стали многочисленные нарушения со стороны священнослужителей, например незаконные постройки на территории лавры.

Монахи же считают, что истинная причина в том, что они относятся к Московскому патриархату — но заявляют, что они не коллаборанты, а граждане Украины, многие из них жили в лавре ещё с советских времён.

Авель, монах Лавры:

«Мы столетиями относимся к церкви, которая имеет своим началом [московского] патриарха. По этой причине делать из нас иноагентов или, я даже не знаю, как они формулируют, кто мы для них, врагов — это, конечно, не так. Это неправда. Это наш народ, это наша земля, и это наша лавра».

По мнению монахов, ровно никаких юридических оснований для выселения нет. Но в Службе безопасности Украины ранее заявили, что ведут почти 60 уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ МП, и за год суды уже вынесли 7 обвинительных приговоров. В прошлом году в зданиях церкви Московского патриархата, в том числе в лавре, прошли десятки обысков.

В правительстве Украины при этом заявляют, что фактически имеют претензии лишь к руководству УПЦ МП, а у монахов есть теоретическая возможность остаться в лавре.