Свято-Успенская Киево-Печерская лавра — один из древнейших по времени основания монастырей Киевской Руси, впервые упоминается в «Повести временных лет» летописца Нестора (её датируют 1110-1118 годами).

После принятия князем Владимиром христианcтва от Византии в 988 году, в Киевской Руси зародилась своя монашеская традиция. Одним из её основоположников считают Антония Печерского. Из дошедших до нас скудных сведений Антоний предстаёт суровым подвижником. Он родился в Любече Черниговской области около 983 года, монашество принял на горе Афон в Южной Македонии. Вернувшись домой, поселился в совершенном одиночестве в пещере на Киевских горах. Здесь он и его ученик Феодосий основали в 1051 году при благословении князя Яросава Мудрого монастырь.

Служение Антония и Феодосия привлекало в пещеры всё новых последователей. Сеть келий, соединённых коридорами, разрасталась; под землёй были устроены и первые храмы до строительства наземной церкви Успения Пресвятой Богородицы. Когда ближние и дальние пещеры стали тесны, Антоний испросил у великого князя Изяслава Ярославича всё плато над пещерой: возникший монастырь получил название Печерского.

Оплот православия

После погребения в пещерах преподобного Антония (около 1073 года), здесь стали хоронить и братию. На сегодня неизвестно лишь место захоронения Феодосия, поскольку его мощи, в 1091 году торжественно перенесённые в Успенскую церковь, 150 лет спустя были перепрятаны при нашествии орд Батыя, чтобы избежать поругания. В XII веке были канонизированы сначала Феодосий Печерский, а через 25 лет Антоний.

На сегодняшний день в Ближних и Дальних пещерах лавры покоятся мощи 73 православных святых; есть здесь и захоронения мирян (например, могила Петра Столыпина).

Саркофаг со святыми мощами в подземном лабиринте Киево-Печерской лавры, 24 марта 2023 г. Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

С самого начала, отмечают историки, Печерская обитель становится одним из важнейших оплотов православия и сопротивления иностранному влиянию, будь то татаро-монголы или польско-литовская уния.

В 1096 году ещё не окрепший монастырь перенёс первое нападение половцев: православные святыни были разграблены и поруганы. Но уже в 1108 году при игумене Феоктисте он был восстановлен и расширен. Самое ужасное разорение произошло в 1240 году, когда орды Батыя взяли Киев и овладели всей южнорусской землёй. Татары покушались на обитель и позже, но каждый раз она возрождалась из пепла, сплачивая народ в усилии отстоять политическую и религиозную независимость Руси от Польши.

После Брестской унии в 1596 году была предпринята попытка подчинить монастырь, находящийся в непосредственном ведении Вселенского патриарха, киевскому униатскому митрополиту. Тогда монахи во главе с архимандритом Никифором Туром оказали вооружённое сопротивление. Вторая попытка униатов овладеть монастырём, в 1598 году, была также безрезультатна.

В 1643 году святитель Петр (Могила), митрополит Киевский, канонизировал 69 Печерских подвижников. С этого времени Киево-Печерская обитель становится главной отечественной святыней – русским Иерусалимом, центром паломничества. В 1688 году монастырь получил статус лавры и стал непосредственно подчиняться патриарху Московскому. В 1786 году лавра была подчинена киевскому митрополиту, который стал её священноархимандритом. Тогда же, в конце XVI века, монастырь перешёл в непосредственное подчинение Константинопольскому патриарху, став оплотом православия в Юго-Западной Руси.

Советский период

После убийства в 1918 году настоятеля Лавры митрополита Киевского и Галицкого Владимира, монашеская община продолжала существовать как артель. На Всеукраинском предсоборном совещании в ноябре 1924 года было принято постановление о необходимости перехода Киево-Печерской Лавры в ведение Всеукраинского Священного Синода, примкнувшего к "обновленчеству" - течению внутри русской православной церкви в 20-40 годах XX века, ставившего своей задачей приспособить церковь к изменившимся после Октябрьской революции 1917 условиям.

29 сентября 1926 года ВУЦИК и Совет народных комиссаров УССР приняли постановление о «Признании бывшей Киево-Печерской Лавры историко-культурным государственным заповедником и о превращении её во Всеукраинский музейный городок». Постепенное вытеснение монашеской общины новосозданным музеем завершилось к началу 1930 полной ликвидацией монастыря. Часть братии была вывезена и расстреляна, остальные были заключены в тюрьмы или сосланы. Сама Лавра подверглась разорению.

Руины Успенского собора Киево-Печерской лавры, июнь 1958 года. Uncredited/AP

В период немецкой оккупации в Лавре был организован полицейский участок, где были убиты около 500 мирных граждан, согласно озвученным на Нюрнбергском процессе данным. 3 ноября 1941 года немецкие власти взорвали Успенский собор (восстановлен в 2000 году). Перед разрушением храма из него вывезли все ценности, в соответствии с политикой нацистов по уничтожению национальных святынь для ослабления идентичности покорённых народов.

27 сентября 1941 года, по разрешению немецких властей, в стенах Лавры была возобновлена монашеская жизнь. Во главе братии встал схиархиепископ (бывший Херсонский и Таврический) Антоний. После освобождения Киева в 1943 году советские власти не решились вновь закрыть Лавру. Это было сделано почти 20 лет спустя в ходе «хрущёвских» антирелигиозных кампаний в 1961 году.

В 1961-1988 годах монастырь был закрыт, на территории лавры функционировал Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. В июне 1988 года в связи с празднованием 1000-летия крещения Руси Киево-Печерская лавра возобновила свою деятельность как монастырь. Постановлением Совета министров УССР новосозданной Печерской монашеской общине была передана территория Дальних пещер, а в феврале 1990 года - Ближние. В 1990 году ансамбль Киево-Печерской лавры был внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Провозглашение независимости

После провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, первым настоятелем воссозданной обители стал митрополит Киевский и всея Украины Филарет. С самого начала он активно добивался самостоятельности Украинской православной церкви, и в 1992 году с частью клира и мирян покинул Русскую православную церковь, образовав Украинскую православную церковь Киевского патриархата (не признанную ни одной из Поместных православных церквей).

С 1992 года по 2014 год настоятелем Лавры был митрополит Киевский и всея Украины Владимир, резиденция которого находилась на территории монастыря. C 1994 года наместник Лавры — митрополит Вышгородский Павел. В 2013 году распоряжением кабинета министров Украины 75 объектов Нижней лавры были переданы в бесплатное пользование монастырю. При этом они остались в государственной собственности, как и весь комплекс построек Верхней лавры.

До настоящего времени Нижняя лавра находилась в ведении Украинской православной церкви (Московского патриархата), Верхняя — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. В состав Национального историко-культурного заповедника, занимающего территорию в 23,36 га, входят 144 памятника истории и культуры, коллекция насчитывает свыше 70 тысяч единиц хранения. С начала 1990-х годов на территории Нижней лавры располагается Свято-Успенский Киево-Печерский мужской ставропигиальный монастырь, резиденция митрополита Киевского и всея Украины, Киевская духовная академия и семинария. По данным на июль 2018 года, в монастыре проживало 220 монахов.

Затишье перед бурей после решения Киева о выселении монахов лавры, обвинённых в распространении российского влияния, март 2023 г. Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Последние события

15 ноября 2022 года Службой безопасности Украины было возбуждено уголовное дело в рамках статьи об «оправдании российской агрессии». Причиной тому стала песня, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры, где были слова про «матушку-Русь». Спустя неделю, на территории лавры сотрудники СБУ провели обыски на наличие оружия или членов диверсионно-разведывательной группы с целью «не допустить использования лавры как ячейки „русского мира“». В Московском патриархате рейд осудили как «акт устрашения».

1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", по сути, направленное на запрет УПЦ. День спустя в Единый государственный реестр Украины было внесено юридическое лицо "Киево-Печерская лавра" Православной церкви Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя регистрацию Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ, заявила, что этот шаг является "подготовкой к захвату монастыря".

Митрополит Климент: монахи не покинут обитель до решения суда, 24 марта 2023 г. Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

31 декабря 2022 года срок аренды Успенского собора истек, дирекция заповедника отказалась его продлевать, а 7 января глава Православной церкви Украины Епифаний провел там рождественскую службу. 10 марта дирекция заповедника заявила о расторжении бессрочной аренды объектов Нижней лавры. Монахам УПЦ предписали оставить обитель до полуночи 29 марта. Наместник лавры митрополит Павел назвал эти действия незаконными и заявил об отказе братии покидать монастырь.

Как сообщается, с 30 марта здесь начнёт работу специальная комиссия по приемке-передаче имущества. Всего предстоит принять 79 объектов, которые будут переданы на баланс государства. уточнили в Киеве.

Глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент также заявил в среду, что монахи Киево-Печерской лавры не покинут её, потому что у украинских властей "нет никаких законных оснований для их выселения". Климент уточнил, что необходимо решение суда, которого у музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" пока нет. Архиерей заявил, что музей должен подать судебный иск и, в случае проигрыша, оспорить решение в апелляционной и кассационной инстанциях.