После "Леопардов" Украина принимает "Челленджеры"

Британские танки Challenger 2 прибыли в Украину. Вместе с ними домой вернулись военнослужащие ВСУ, которые проходили обучение по управлению ими в течение нескольких недель в Великобритании.

Всего Лондон отправил 14 из 28 обещанных танков, а также несколько бронетранспортеров "Бульдог" и самоходных артиллерийских установок.

Одним из первых, кто встретил "Челленджеры" и даже провел тест-драйв, был министр обороны Украины Алексей Резников.

За несколько часов до этого канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в Украину прибыли и долгожданные танки Leopard 2 в количестве 18 единиц.

Да, мы доставили танки Leopard, как и объявляли Олаф Шольц канцлер Германии

Ожидается, что и Challenger 2, и Leopard 2 будут играть важную роль в ожидаемом украинском наступлении на востоке страны. При этом немецких танков гораздо больше, так как они входят в состав армий нескольких европейских стран, объявивших о поставках в Украину.