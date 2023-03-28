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мир

После "Леопардов" Украина принимает "Челленджеры"

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 Euronews
Украинские военные, проходившие обучение по управлению танками Challenger 2 в Великобритании
Украинские военные, проходившие обучение по управлению танками Challenger 2 в Великобритании   -  Авторское право  Ben Birchall/PA

Британские танки Challenger 2 прибыли в Украину. Вместе с ними домой вернулись военнослужащие ВСУ, которые проходили обучение по управлению ими в течение нескольких недель в Великобритании. 

Всего Лондон отправил 14 из 28 обещанных танков, а также несколько бронетранспортеров "Бульдог" и самоходных артиллерийских установок.

Одним из первых, кто встретил "Челленджеры" и даже провел тест-драйв, был министр обороны Украины Алексей Резников.

За несколько часов до этого канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в Украину прибыли и долгожданные танки Leopard 2 в количестве 18 единиц.

Да, мы доставили танки Leopard, как и объявляли
Олаф Шольц
канцлер Германии

Ожидается, что и Challenger 2, и Leopard 2 будут играть важную роль в ожидаемом украинском наступлении на востоке страны. При этом немецких танков гораздо больше, так как они входят в состав армий нескольких европейских стран, объявивших о поставках в Украину.