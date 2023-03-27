Зеленский посетил позиции ВСУ в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки посетил позиции ВСУ на линии фронта в Запорожской области и вручил военнослужащим государственные награды. Он также посетил раненых в госпитале.

Украинский лидер затем встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, они вместе побывали на Днепровской ГЭС, где Зеленский показал Гросси повреждения, возникшие в результате российских обстрелов. Зеленский и Гросси обсудили также меры по защите Запорожской АЭС.

В понедельник российские ракеты ударили по центру Славянска в Донецкой области, не менее двух мирных жителей погибли, около 30 человек получили ранения. Повреждены пять многоэтажных и семь частных жилых домов, административные и офисные здания.

В расположенном в 20 километрах от Славянска Бахмуте продолжаются интенсивные бои. Пресс-центр Сухопутных войск ВСУ опубликовал видеокадры из практически разрушенного города.

По данным британской военной разведки, на востоке Украины Россия переходит к оборонительным действиям.