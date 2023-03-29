Зеленский посетил Сумскую область — это самый близкий визит президента к границе с Россией

Это самый близкий визит президента Украины к границе с Россией с момента начала войны.

Владимир Зеленский посетил северо-восточную Сумскую область, чтобы отметить годовщину ее отвоевания у российских войск. В первые недели полномасштабного российского вторжения сразу в нескольких городах в этой области велись ожесточенные бои.

Одним из них стала Ахтырка. Во время визита президент вручил городу почетную награду "Город-герой".

Российские войска продолжают обстрел региона. Во вторник утром они нанесли удар по городу Белополье, повредив здание школы и жилой дом.

Тем временем появляются признаки восстановления разрушений. Город Старый Салтов в Харьковской области несет на себе тяжелые следы войны.

Небольшое количество мирных жителей пытается выжить среди руин.

На дипломатическом фронте министр иностранных дел Украины принял участие в виртуальной сессии Саммита за демократию под председательством США.

Ни одна страна не хочет мира больше, чем Украина. Но мир любой ценой — это иллюзия. Чтобы мир был прочным, он должен быть справедливым. Прекращение российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины — это основные условия для мира Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Россия заявляет, что готова к мирным переговорам, но подчеркивает, что вопросы безопасности для нее превыше всего.