Зеленский посетил Сумскую область — это самый близкий визит президента к границе с Россией

Зеленский посетил Сумскую область — это самый близкий визит президента к границе с РоссиейКомментарии
Это самый близкий визит президента Украины к границе с Россией с момента начала войны.
Владимир Зеленский посетил северо-восточную Сумскую область, чтобы отметить годовщину ее отвоевания у российских войск. В первые недели полномасштабного российского вторжения сразу в нескольких городах в этой области велись ожесточенные бои.
Одним из них стала Ахтырка. Во время визита президент вручил городу почетную награду "Город-герой".
Российские войска продолжают обстрел региона. Во вторник утром они нанесли удар по городу Белополье, повредив здание школы и жилой дом.
Тем временем появляются признаки восстановления разрушений. Город Старый Салтов в Харьковской области несет на себе тяжелые следы войны.
Небольшое количество мирных жителей пытается выжить среди руин.
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