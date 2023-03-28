Amnesty International обвиняет Запад в двойных стандартах при приёме украинских беженцев

Amnesty International обвиняет западные страны в двойных стандартах и проявлении расизма в отношении к беженцам. В ежегодном докладе организации сказано, что людей принимают по-разному только из-за страны их происхождения. В качестве примера старший научный сотрудник Amnesty Филип Лютер привёл отношение к украинским беженцам после начала российского вторжения:

«Они не предложили такого же отношения к тем, кто спасался от войны и репрессий в Сирии и Афганистане. Это касается и США, очень ярого критика российской агрессии в Украине, которые приняли десятки тысяч украинцев, спасающихся от войны, но при этом подвергали просителей убежища из Гаити произвольным задержаниям, унизительному, жестокому обращению, которое было равносильно пыткам на расовой почве».

Amnesty International раскритиковала и некоторые международные решения, направленные против России. Речь идёт о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей её действия в Украине, и о начале расследования Международным уголовным судом преступлений в Украине:

«Европейские государства, среди прочих, также проявили двойные стандарты, поскольку, осуждая Россию, они потворствовали или были соучастниками грубых нарушений со стороны своих союзников, в том числе Саудовской Аравии, Египта и Израиля. В прошлом году Россия смогла использовать свое право вето, чтобы парализовать Совет безопасности ООН, чего просто нельзя допускать. И надо давать больше возможности высказаться странам, проблемы которых традиционно игнорировались, особенно на глобальном Юге».

Ещё одним поводом для беспокойства стали новые законы по подавлению протестной активности. Amnesty International призывает прекратить применение чрезмерной силы против демонстрантов и поддержать новый договор о контроле за продажами спецсредств для полиции.