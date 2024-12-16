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Стрельба в христианской школе штата Висконсин: есть погибшие и раненые

Здание школы Abundant Life в городе Мэдисон штата Висконсин (США)
Здание школы Abundant Life в городе Мэдисон штата Висконсин (США) Авторское право Scott Bauer/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Scott Bauer/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В городе Мэдисон штата Висконсин произошла стрельба в христианской школе. Есть погибшие и раненые; стрелявший предположительно также мертв

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Два человека погибли в понедельник в результате стрельбы в частной христианской школе Abundant Life города Мэдисон (американский штат Висконсин); ещё семь получили ранения.

По данным полиции, найден мёртвым и подозреваемый в нападении подросток, который был учеником той же школы. Предполагается, что он совершил самоубийство.

Тони Эверс, губернатор штата Висконсин, написал на своей странице в X, что следит внимательно за ситуацией и в ожидании дополнительной информации призвал молиться за детей, учителей и всего сообщества школы Abundant Life.

Следствие выяснило, что стрельба была совершена из пистолета калибра 9 мм.

В школе, в которой произошла стрельба, учатся 390 детей.

Президент США Джо Байден был проинформирован о случившемся.

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