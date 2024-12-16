Стрельба в христианской школе штата Висконсин: есть погибшие и раненые

By Euronews

В городе Мэдисон штата Висконсин произошла стрельба в христианской школе. Есть погибшие и раненые; стрелявший предположительно также мертв

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Два человека погибли в понедельник в результате стрельбы в частной христианской школе Abundant Life города Мэдисон (американский штат Висконсин); ещё семь получили ранения.

По данным полиции, найден мёртвым и подозреваемый в нападении подросток, который был учеником той же школы. Предполагается, что он совершил самоубийство.

Тони Эверс, губернатор штата Висконсин, написал на своей странице в X, что следит внимательно за ситуацией и в ожидании дополнительной информации призвал молиться за детей, учителей и всего сообщества школы Abundant Life.

I am closely monitoring the incident at Abundant Life Christian School in Madison. We are praying for the kids, educators, and entire Abundant Life school community as we await more information and are grateful for the first responders who are working quickly to respond. — Governor Tony Evers (@GovEvers) December 16, 2024

Следствие выяснило, что стрельба была совершена из пистолета калибра 9 мм.

В школе, в которой произошла стрельба, учатся 390 детей.

Президент США Джо Байден был проинформирован о случившемся.