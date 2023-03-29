Стрельба в Нэшвилле: трансгендер Одри Хейл легально приобрела целый арсенал оружия

Устроившая стрельбу в частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси, легально приобрела 7 единиц оружия и хранила их у себя дома.

28-летняя Одри Хейл, идентифицирующая себя как трансгендер, была убита во время штурма на верхнем этаже учебного заведения.

Реакция офицеров видна на этом видео, снятом их нательными камерами и опубликованном полицией Нэшвилла.

Жертвами преступления стали трое девятилетних детей, директор, учитель и школьный сторож.

С трагедии в Ювалде, когда был убит 21 человек, стрельба в Нэшвилле стала самым смертоносным нападением на американские школы почти за год.