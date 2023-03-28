Протесты против пенсионной реформы во Франции не утихают

Еще один день всеобщих забастовок и демонстраций во Франции. Это уже 10-й день общенациональных протестов с начала этого года, когда правительство объявило о реформировании пенсионной системы. Это вызвавшая споры реформа, была принята вопреки протестам, возмутив большую часть населения.

Лидер одного из влиятельных профсоюзов Франции заявил, что единственным способом вернуть спокойствие на улицы Франции станет полный отказ французского правительства от реформы.

По всей стране продолжается жёсткое противостояние между протестующими и сотрудниками полиции. Сотни людей были задержаны, включая молодых демонстрантов, многие из которых впервые вышли на улицы, заявив, что на этот раз они не могут сидеть сложа руки.

"Макрон не слушает нас, и мы устали от этого, - говорит юная участница марша протеста в Париже, - и мы не хотим, чтобы он увеличил [пенсионный] возраст с 62 до 64. Мы также сыты по горло глобальным потеплением другими проблемами. Нам просто всё это надоело: мы хотим, чтобы нас услышали и поняли, что с нас хватит. И он не один, он не король, во Франции больше нет королей, и это неспроста."

В крупных городах Франции объявлено о проведении демонстраций. По всей стране мобилизовано рекордное количество полицейских - 13 000, по словам главы МВД.