Макрон предлагает профсоюзам переговоры, но не о пенсионной реформе

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие и беспорядки в ходе акций протеста против пенсионной реформы. По официальным данным, за время выступлений пострадали более 400 сотрудников полиции, задержаны почти 500 человек. Из-за анонса новых манифестаций был отложен первый зарубежный визит нового короля Великобритании Карла III – он собирался приехать во Францию в воскресенье.

Во время брифинга в Брюсселе Макрон заявил, что готов к переговорам с профсоюзами о трудовом законодательстве, но не о пенсионной реформе.

Я сам указал ещё в среду на готовность продвигаться вперёд по таким темам, как влияние трудовой деятельность на здоровье, завершение карьеры, смена профессии, карьерный рост, условия и оплата труда в некоторых отраслях. Так что я открыт для общения с профсоюзами, если они захотят встретиться со мной, чтобы добиться прогресса по всем этим вопросам. Эммануэль Макрон президент Франции

Ранее президент Франции говорил, что реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста до 64 лет, – это вынужденный шаг. Демократическая конфедерация труда призывала отложить этот вопрос на полгода для снижения напряжённости, но Макрон настаивает на том, что реформу необходимо проводить срочно.