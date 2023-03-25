Макрон предлагает профсоюзам переговоры, но не о пенсионной реформе

Макрон предлагает профсоюзам переговоры, но не о пенсионной реформеКомментарии
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие и беспорядки в ходе акций протеста против пенсионной реформы. По официальным данным, за время выступлений пострадали более 400 сотрудников полиции, задержаны почти 500 человек. Из-за анонса новых манифестаций был отложен первый зарубежный визит нового короля Великобритании Карла III – он собирался приехать во Францию в воскресенье.
Во время брифинга в Брюсселе Макрон заявил, что готов к переговорам с профсоюзами о трудовом законодательстве, но не о пенсионной реформе.
Ранее президент Франции говорил, что реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста до 64 лет, – это вынужденный шаг. Демократическая конфедерация труда призывала отложить этот вопрос на полгода для снижения напряжённости, но Макрон настаивает на том, что реформу необходимо проводить срочно.