Пенсионная реформа во Франции: профсоюзы предлагают властям переговоры

Новый день протестов против пенсионной реформы во Франции: во вторник несколько сотен работников железной дороги перекрыли пути в районе Лионского вокзала в Париже. Движение поездов нарушено.

Активисты требуют от президента Эммануэля Макрона отказаться от идеи повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Профсоюзы призывают власти сесть с ними за стол переговоров.

"Давайте возьмем полтора месяца, скажем, что выхода на пенсию в 64 года не будет, и начнем медиацию конфликта. А потом сядем за стол и обсудим работу и выход на пенсию, чтобы понять, где можно, а где нельзя найти компромисс", — заявил утром генеральный секретарь профсоюза CFDT Лоран Берже.

В Париже протестующие пройдут от площади Республики до площади Нации. За порядком будут следить 5,5 тысяч сотрудников полиции. Власти ожидают, что только в столице в манифестациях примут участие от 70 до 100 тысяч человек, а по всей Франции их число может достичь 900 тысяч.

Так как в акциях протеста участвует и персонал парижских достопримечательностей, во вторник для туристов закрылись Эйфелева башня, Триумфальная арка и Версальский дворец, а накануне не работал Лувр.