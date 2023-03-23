"Черный четверг" во Франции: протесты против пенсионной реформы не утихают

В Париже и других городах Франции продолжаются демонстрации протеста. Недовольство по поводу пенсионной реформы не ослабевает.

В столице протестующие прокладывают себе путь через заваленные мусором улицы: забастовка сборщиков мусора продолжается уже несколько недель.

В четверг ожидаются новые акции протеста. Работа портов, нефтеперерабатывающих заводов, бензоколонок, транспорта и школ будет приостановлена.

В телеинтервью в среду президент Франции Эммануэль Макрон пообещал принять вызывающий споры законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет, заявив, что это будет сделано несмотря на протесты.

"Я вам ответственно заявляю, мне не надо переизбираться, это невозможно по конституции. Но между сиюминутными результатами опросов общественного мнения и интересами страны, я выбираю интересы страны. Если сегодня необходимо вынести непопулярное решение, я это сделаю", - сказал французский президент_._

Хотя Макрон говорит, что реформа необходима, профсоюзы, оппозиционные политики и другие оппоненты настаивают на ее отмене и готовы поддержать "черный четверг", чтобы добиться своего.

Президент Франции осудил тех, кто прибегает к насилию в ходе общенациональных протестов, подчеркнув, что мирные демонстрации абсолютно легальны.

Руководство страны рассчитывает, что закон о пенсионной реформе вступит в силу до конца этого года.