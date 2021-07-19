Олимпийские атлеты из России прибывают в Токио. Первые самолёты приземлились в японской столице в воскресенье, спортсмены сразу столкнувшись с жёстким контролем. Так, подозрения вызвали результаты теста тренера теннисистов Игоря Куницына, и ему пришлось проходить его повторно.

В олимпийской деревне уже подтверждены несколько случаев заражения среди иностранных спортсменов и членов делегаций. В оргкомитете отмечают, что это неизбежно, но суровые нормативы призваны не допустить массовых вспышек.

В олимпийскую заявку Москва включила 335 спортсменов. Однако все сразу они не приедут: коронавирусные правила требуют, чтобы атлеты прибыли в Японию не ранее, чем за пять суток до своих соревнований и уехали не позже, чем через два дня.

Из-за допингового скандала россияне не имеют права выступать под национальным флагом — вместо него будет символика

Российского олимпийского комитета. Правда, форму, на которой российский флаг читается явно, спортсменам разрешили.