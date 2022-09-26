Куба легализует однополые браки и суррогатное материнство

Кубинские избиратели поддержали принятие нового Семейного кодекса. Он легализует браки между гражданами одного пола и суррогатное материнство. На состоявшемся референдуме "за" проект высказались почти 67% проголосовавших граждан.

Президент Мигель Диас Канель приветствовал результаты плебисцита. "Любовь - это уже закон", написал он в Твиттере, отметив, что несколько поколений кубинских мужчин и женщин, ждали принятия нового кодекса, чтобы реализовать свои проекты.

Новый закон также предусматривает усыновление детей однополыми парами и запрет детских браков. Есть в документе и статьи, касающиеся борьбы с гендерным насилием. Нынешняя версия Семейного кодекса широко обсуждалась населением Кубы с февраля по апрель. В стране было проведено порядка 80 тысяч митингов. Явка на референдум превысила 74%.