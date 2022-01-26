"Полурабские" условия труда кубинцев на круизных лайнерах

Депутаты Европарламента и правозащитники утверждают, что некоторые компании из ЕС нанимают граждан Кубы на "полурабских" условиях. В среду организация Prisoners Defenders при поддержке Human Rights Watch обвинила мальтийскую круизную фирму MSC и кубинское учреждение Selecmar (которое посредничает при заключении контрактов), в эксплуатации этих кубинцев и плохом обращении с ними. Иск с документами по этому делу подан в Международный уголовный суд.

"У нас есть многочисленные доказательства, - сказал глава Prisoners Defenders Хавьер Ларрондо. - Эти документы подробно описывают ужасные условия жизни кубинских трудящихся за границей. Например, они могут подвергнуться конфискации имущества и запрету на возвращение на Кубу в течение восьми лет. Если эти работники пытаются вернуться или уволиться до истечения контрактного срока, их не допускают к их маленьким детям. В нашем распоряжении имеются также копии разрешений на работу от Selecmar, которое продает кубинцев в качестве обслуживающего персонала на роскошных лайнерах и удерживает 80% их зарплаты. У нас также есть документы кубинского министерства внутренних дел, подтверждающие эти обвинения. Всё это подтверждают более чем 1111 жалоб».

Круизный гигант MSC не ответил на просьбу Euronews прокомментировать такие утверждения. Между тем, известно, что зарубежные представительства самой Кубы, так называемые "международные миссии", продают медицинские услуги, а также предлагают своих граждан в состав судовых экипажей. Большая часть полученных за это денег идет не рабочим, а правительству в Гаване.

По словам одного из вице-председателей Европарламента, подобный скандал больше нельзя терпеть:

«У Европейского союза есть рамочное соглашение с Кубой, условием ратификации которого Европейский парламент ставил гарантии соблюдения прав человека, - сказала Дита Чаранзова. - Думаю, настало время должным образом выполнить это условия и соблюдать это соглашение. Думаю, вскрытые случаи демонстрируют настоятельную необходимость запрета в Евросоюзе принудительного труда ».

По некоторым сведениям, деятельность международных миссий Кубы является основным источником зарубежного дохода её правительства как минимум с 2005 года.