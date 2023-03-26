Ливан живет по разному времени

Решение ливанского правительства в последнюю минуту отложить переход на летнее время до окончания священного для мусульман месяца Рамадан привело к возмущениям и даже путанице.

В то время как одни учреждения оставили время без изменения, а другие отказались, многие ливанцы оказались в сложном положении: графики работы и учебы следуют разным часовым поясам.

В некоторых случаях дебаты приняли религиозный характер: многие христианские политики и учреждения, включая крупнейшую церковь страны - Маронитскую церковь, отвергли этот шаг.

Эта средиземноморская страна обычно переводит часы на час вперед в последнее воскресенье марта, что совпадает с большинством европейских стран.

Дебаты о переходе на летнее время добавили масла в огонь и без того охваченного протестами Ливана. Тяжелая экономическая ситуация и растущая на глазах инфляция поставили две трети населения на грань выживания.

24 марта страну посетили представители МВФ, которые отметили, что пострадавший от кризиса Ливан переживает «очень опасный момент». Чиновники МВФ раскритиковали медленный прогресс в реформах, несмотря на договоренности о предоставлении кредита в размере 3 миллиардов долларов.