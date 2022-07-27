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Ливан получал более 60% пшеницы из Украины
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Очереди за хлебом в Ливане

В Ливане часами стоят в очередях за хлебом. Власти страны уже несколько раз повышали стоимость субсидированного хлеба — который могу позволить себе самые небогатые граждане. Местные пекарни могут простаивать несколько дней подряд из-за нехватки продуктов.

Ливан более 60% пшеницы импортировал из Украины, и ещё 10-15% — из России. Из-за войны цепочки поставок прервались. Это ещё больше усугубило тяжелейший в истории страны экономический кризис.

Нехватка продовольствия, по словам аналитиков, может грозить самыми масштабными последствиями, вплоть до гражданской войны и новой "Арабской весны".

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