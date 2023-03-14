Ливанский банковский кризис: не видно дна

Не видно дна ни для ливанского фунта, ни для экономического кризиса, который переживает страна. Во вторник за покупку доллара на черном рынке приходилось платить 100 000 фунтов, что побило исторический рекорд. Усилия правительства по сдерживанию инфляции ни к чему не приводят. Полтора месяца назад ливанские власти установили новый официальный обменный курс, по которому доллар стоил 15 000 ливанских фунтов (или лир).

По сравнению со стоимостью ливанской валюты в 2019 году, когда начался экономический кризис, фунт стерлингов к примеру обесценился на 98%. И первыми от последствий страдают простые ливанцы. Сбережения сотен тысяч людей исчезли, а тем, у кого они были в долларах, банки отказали в доступе к ним. Во вторник банки возобновили бессрочную забастовку.

Аналитики объясняют углубляющийся кризис в стране политическими причинами, в том числе снижением поддержки со стороны Саудовской Аравии после прихода во власть представителей от шиитского движения Хезболлах и войной в Сирии.